Er hat lange um sie gekämpft "Berlin - Tag & Nacht": Jenefer Riili und Matthias Höhn werden Eltern

Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden allerdings nicht am Set, sondern über den gemeinsamen Kollegen Pascal Kappés, Höhns damaligen Mitbewohner. "Ich habe die Chance genutzt und dadurch haben wir uns dann kennengelernt. (...) Bei mir hat es, denke ich mal, eher gefunkt - bei ihr hat es etwas länger gedauert", erinnert sich Höhn an das erste Treffen zurück. "Ich habe ihn lange warten lassen", gibt auch Riili schließlich zu.