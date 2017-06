Er hat einen triftigen Grund TV-Hammer bei "Unter uns": Stefan Bockelmann steigt nach 16 Jahren aus

Mit "einem weinenden und einem lachenden Auge" verabschiede er sich daher auch von seinen Fans. "Ich danke euch allen für eure jahrelange Treue, euer Mitfiebern um die vielen emotionalen Geschichten, die ich in der Rolle als Malte Winter leben durfte." Sehen können Fans Bockelmann dann wieder im Herbst in der Komödie Düsseldorf, wo er nach eigenen Angaben wieder auf der Bühne stehen wird. Außerdem schreibt er gerade an seinem ersten Buch. "Alles bleibt 'Unter uns' - Mein Leben mit der Daily Soap" soll am 1. Oktober erscheinen und neben Einblicken in sein Privatleben natürlich viele Hintergründe zu seinem Soap-Schaffen bieten.