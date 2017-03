"Er hat diese Abgeklärtheit" EHC-Ass Keith Aucoin: The Special One on Ice

Es ist eine wahrhaft illustre Karriere. 165 Spiele in der NHL, der besten Liga der Welt; in der AHL, einer Art 2. Liga, war Aucoin jahrelang einer der Superstars. "Von Spieler wie Aucoin kann man nur lernen. In jeder Beziehung", sagte Münchens Ausnahmetalent Dominik Kahun (21), "die Art, wie sie sich vorbereiten und regelrecht fürs Eishockey leben."

Das tut Aucoin seit Baby-Tagen. Schon als Säugling saß er zusammen mit dem Papa auf der Couch und schaute sich Spiele des väterlichen Lieblingsvereins Boston Bruins an. Mit neun Monaten lernte er laufen, gleich danach stellten ihn die Eltern auf Kufen – und rauf aufs Eis. Auch sonst drehte sich im Hause Aucoin immer alles um Eishockey. So lernte Keith das Alphabet auf seine ureigene Weise. "Ja, die Lehrerin bestellte meine Eltern eines Tages in die Schule, weil sie etwas verwundert war, wie ich das ABC aufgesagt habe", sagte Aucoin, "das B war für mich Boston Bruins, die ja das B auf der Brust tragen. Das L war für mich ein Eishockeyschläger."

Diese Eishockey-Verrücktheit gibt Aucoin bereits an die nächste Generation – seine Söhne Brayden und Nathan – weiter. "Mein Ältester konnte auch kaum laufen, dann habe ich im Schlittschuhe besorgt und los ging’s", sagte Aucoin, "ich habe mir nur gesagt, bei mir hat es geholfen, also kann nichts falsch dran sein. Ich will, dass meine Kinder mit Sport aufwachsen."

So wie Keith selber. Eishockey und Baseball sind da seine großen Leidenschaften. "Wäre ich nicht Eishockey-Profi geworden, würde ich wohl mit Baseball mein Geld verdienen", sagte der 38-Jährige.

Der EHC wird froh sein, dass sich Aucoin, der mit 49 Punkten Topscorer der regulären Saison war, fürs Eishacklerleben entscheiden hat. Schließlich ist er "The Special One on Ice".