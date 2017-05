Er hält an Traditionen fest Chanel: Karl Lagerfeld taucht Paris in griechisches Ambiente

Unter den Augen von prominenten Gästen wie Keira Knightley (32, "Stolz und Vorurteil" ), Charlotte Casiraghi (30) oder Isabelle Huppert (64, "Elle" ) hat Modezar Karl Lagerfeld (83) am Mittwochabend seine Chanel Cruise Kollektion für 2018 vorgestellt. Anders als die Jahre zuvor mussten seine Gäste nicht an außergewöhnliche Orte wie Havanna reisen - dort fand das Fashion-Event 2016 statt -, sondern nur nach Paris. Und dort in der Galerie Courbe des Grand Palais ließ Lagerfeld die griechische Antike für einen Abend wieder aufleben. (Hier können Sie den Bildband "Chanel Catwalk: Karl Lagerfeld - Die Kollektionen" bestellen)



Mithilfe einer Kulisse aus überdimensionalen geriffelten Säulen, Olivenbäumen und einem als steinigen Weg getarnten Catwalk schuf er eine Atmosphäre, die entfernt an die Akropolis in Athen erinnerte. Doch obwohl seine Inspiration aus dem Altertum stammt, überzeugten die Entwürfe, die die Models auf dem Laufsteg präsentierten, durch ihr modernes und cooles Design. "Ich drücke durch die Mode eine Faszination aus, die ich seit meiner Kindheit für die griechische Mythologie habe. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war Homer", erklärte Lagerfeld.