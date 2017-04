Weil die Frau ausziehen wollte, habe er "in Panik" zugeschlagen

Gleich zu Beginn des Prozesses am Mittwoch gesteht der Mann, seine Ehefrau Sylvia Z. erstochen zu haben. Sein Motiv: Unmittelbar vor der Tat am 13. April 2016 habe ihm die 35-Jährige gesagt, dass sie aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen werde. Zu ihrer Mutter, die ihr das am Abend davor am Telefon angeboten hatte. "Ich war total perplex und schockiert. Ich habe so etwas nicht erwartet", sagt der Angeklagte. "In voller Panik" habe er nach einer Weinflasche gegriffen und im Flur der Wohnung der Frau auf den Kopf geschlagen.