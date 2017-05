Er gibt ein Statement ab Tiger Woods nach Festnahme: Schuld waren die Medikamente

Am Montag wurde er in Florida festgenommen, jetzt meldet sich Golf-Star Tiger Woods (41) selbst zu Wort: "Ich verstehe das Ausmaß dessen, was ich getan habe und übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich will, dass die Öffentlichkeit weiß, dass kein Alkohol im Spiel war", zitiert unter anderem "People" aus einem Statement. Es sei eine "unerwartete Reaktion auf verschriebene Medikamente" gewesen, heißt es in dem Statement weiter. Woods habe nicht erkannt, dass ihn die Mischung der Medikamente so stark beeinträchtigt habe, sagt er darin weiter. (Mehr über Tiger Woods erfahren Sie in diesem Buch)