Er gedenkt seiner verstorbenen Freundin Rührende Geste! Guido Maria Kretschmers ganz besonderes Weihnachtsfest

Sie mussten im März von Ihrer besten Freundin Anne Abschied nehmen. Wie gehen Sie gerade während der Feiertage mit diesem schweren Verlust um?

Guido Maria Kretschmer: Das kann ich momentan noch gar nicht wirklich sagen. Es ist ein großer Verlust, den ich noch nicht in Worte fassen kann. Das Gefühl teile ich bestimmt mit vielen Menschen auf der Welt, die dieses Jahr besondere Herzensmenschen verloren haben. Umso wichtiger ist es, die Zeit mit den verbliebenen Lieben zu genießen, diese Momente zu schätzen und seine Lieben zu beschützen. Einen anderen Menschen wie Anne wird es nicht geben und mir wird bange, wenn ich daran denke, dass sie nicht an meinem Tisch sitzt. Aber Anne wohnt nun in meinem Herzen und ich habe ihr versprochen, dass ich ihr auch dieses Jahr wieder einen Teller, eine Tasse und ein Glas hinstellen werde. Ein bisschen "Dinner for One", das habe ich ihr vor dem Sterbebett versprochen. Das wird noch sehr dramatisch werden, aber das werde ich für sie ein Leben lang machen.