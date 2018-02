Monatelanges Martyrium Brutaler Tierquäler: Er schnürte seine Katzen zu Paketen

Selbst die sonst so hartgesottenen Tierschützer haben so etwas noch nicht gesehen: Über Monate - vielleicht sogar Jahre - schnürten Paketbänder die Katzen Tina und Minka an Hals, Brust und Hinterleib ein. Ihr Besitzer wurde in eine Klinik eingewiesen. Der Tierschutzverein Pfaffenhofen nimmt sich jetzt den Katzen an.