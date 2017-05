Er feiert "eigentlich dreimal" Rolf Zuckowski: Geburtstagsmarathon am ESC-Wochenende

Geburtstag und ESC

Am Samstag (13. Mai) findet allerdings auch der Eurovision Song Contest (ESC) statt. Mit dem internationalen Gesangswettbewerb ist Rolf Zuckowski schon lange eng verbunden. "Das ist für uns eine Kult-Veranstaltung. Ich war ja fünfmal dabei und da kommen immer ganz viele Erinnerungen hoch", bestätigte er im Gespräch. Es gibt sogar ganz frische Erinnerungen an das große Event: "Das Jahr, in dem mein Sohn mit Conchita Wurst und 'Rise Like A Phoenix' gewonnen hat, war natürlich auch umwerfend. Alexander [Zuckowski, 42] war zwar in Berlin und wir in Hamburg, wir standen aber in ständigem Telefonkontakt."