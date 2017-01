Er erschoss seinen Sohn Memmingen: 89-Jähriger muss achteinhalb Jahre ins Gefängnis

Auslöser der Schüsse war nach Ansicht der Strafkammer, dass der 89-Jährige befürchtete, seine Angehörigen wollten ihm ein Schweißgerät im Wert von etwa 200 Euro entwenden. Offensichtlich habe der Angeklagte die Situation falsch eingeschätzt, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler. Tatsächlich habe der 42-Jährige nur die Schläuche des Schweißgerätes aufräumen wollen. Aus Kränkung darüber, dass seine Verwandten das Gerät gegen seinen Willen mitnehmen wollten, habe der Mann zur Waffe gegriffen.

Hintergrund der Tragödie in Westerheim im Unterallgäu war, dass es in der Familie immer wieder Streit um Geld gab. "Man kann davon ausgehen, dass man sich nichts geschenkt hat", charakterisierte die Verteidigerin die Zustände. Die beiden späteren Opfer hatten in der Garage des alten Mannes Reifen verladen, als die Situation eskalierte und der Rentner plötzlich seinen Revolver zog. Der 89-Jährige hatte die Schüsse vor Gericht zugegeben, er habe aber niemanden töten wollen. In seinem letzten Wort betonte er nochmals: "Ich habe meinen Sohn nicht töten wollen."