Angeblich genießt und schweigt ein Gentleman ja, doch für einen kurzen Moment hat Gerard Butler (48, "London Has Fallen") sich nicht an diesen Leitsatz gehalten. In der Late-Night-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" verriet der gebürtige Brite nun, wer die bessere Küsserin ist: Angelina Jolie (42, "Salt") oder Jennifer Aniston (48, "Friends").