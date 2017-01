Er begrapschte eine 13-Jährige Cannabis an Kinder abgegeben: Polizei nimmt Mann (27) fest

Daraufhin alarmierte die Mutter die Polizeiinspektion in Brannenburg (Lkr. Rosenheim) – Zivilbeamte nahmen den Gesuchten am späten Abend fest. Bei der Personendurchsuchung fand die Polizei eine kleine Menge an Drogen. Der 27-jährige Pakistaner, der als Asylbewerber in der Region wohnt, verbrachte die Nacht auf der Polizeiinspektion. Am Donnerstag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl gegen den 27-Jährigen, er kam in Untersuchunghaft.