Eine Woche verbrachte das ehemalige Basketball-Enfant-terrible Dennis Rodman (56, "I Should Be Dead by Now") in einem stationären Reha-Zentrum in Jersey. Nun ist er wieder draußen, aber er schwört, weiter an seinem Alkoholentzug zu arbeiten. Das berichtet das US-Klatschportal TMZ. Rodman hatte sich nach seiner Verhaftung aufgrund einer Suff-Fahrt früher in diesem Monat in das Turning Point Behandlungscenter einweisen lassen.