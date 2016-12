Er bediente gerade sein Radio Fahrer (21) knallt in Leitplanke - Auto überschlägt sich

Steinhausen - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Richard-Strauss-Tunnel in Steinhausen. Der 21-Jährige war mit der Bedienung seines Radios abgelenkt, weswegen er eine leichte Linkskurve übersah und frontal in eine Leitplanke krachte. Das Auto überschlug sich und blieb nach wenigen Metern auf dem Dach liegen.