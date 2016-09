So wurde der 46-Jährige an seiner linken Körperseite erfasst, über das vordere linke Pkw-Eck auf die Motorhaube geworfen und schlug anschließend mit dem Kopf in die Windschutzscheibe ein. Vom abbremsenden Audi wurde er nach vorne abgeworfen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus

Mit schweren Verletzungen musste der 46-Jährige in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Trotz seines lebensbedrohlichen Zustandes geht man davon aus, dass der Mann überleben wird.

Der 22-jährige Audi-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

In Folge des Zusammenpralls wurde die Unfallstelle für die Unfallaufnahme für ca. drei Stunden gesperrt.