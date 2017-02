Entwicklung trotz Rückschlag Pereira von Causa Aigner genervt, mit Mannschaft zufrieden

Die Zukunft bei 1860 verkörpern in erster Linie die Neuerwerbungen aus Brasilien, Dänemark, Ghana, dem Senegal und Kamerun. Sie müssen im harten Zweitliga-Abstiegskampf in das Projekt Bundesliga-Rückkehr 2018 integriert werden. Torschütze Christian Gytkjaer und der flinke Rechtsaußen Amilton ließen ihr Können gegen Bielefeld erkennen. Der baumlange neue Abwehrchef Abdoulaye Ba und Außenverteidiger Lumor hatten Probleme beim Kaltstart. Bielefelds zweifacher Torschütze Fabian Klos konnte die Defensivschwächen vor der Pause ausnutzen.

Der Pokal als Chance auf Selbstvertrauen – und Geld

"Die Abläufe haben noch nicht gepasst", sagte Aushilfskapitän Daniel Adlung zur noch fehlenden Abstimmung zwischen den alten und neuen Kräften. Der dänische Angreifer Gytkjaer schloss sich aber in seiner Gesamteinschätzung der Ansicht seines Trainers an. "Man konnte im Spiel eine Entwicklung sehen. Ich denke, wir können uns in den nächsten Wochen weiter steigern", sagte der neue Torjäger.

Bevor der Zweitliga-Abstiegskampf am kommenden Samstag gegen den Mitkonkurrenten Karlsruher SC weitergeht, bestreiten die "Löwen" ein wertvolles Bonusspiel. Beim Pokalschreck Sportfreunde Lotte geht es am Mittwoch um den auch finanziell bedeutenden Vorstoß ins Viertelfinale. "Das ist die Chance, sich ein gutes Gefühl zu holen und mehr Mut und Selbstvertrauen in die Automatismen zu bekommen", sagte Mittelfeldspieler Adlung. Bei einem Weiterkommen gegen den Drittligisten könnte ein großes Spiel gegen einen Bundesligisten winken - ganz im Sinne des 1860-Projektes von Neu-Coach Pereira.

Lesen Sie auch: Das sagt Hasan Ismaik über die Pleite auf der Alm