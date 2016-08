Die Bender-Zwillinge kommen regelmäßig

Mittlerweile spielt Schweinsteiger bei Manchester United – verständlich, dass er deswegen nicht regelmäßig im Inntal vorbeischauen kann. Doch laut Holzmaier sind die Besuche schon seltener geworden, als der Weltmeister noch beim FC Bayern München gespielt hat. Holzmaier zeigt Verständnis für das stressige Leben eines Fußball-Profis, verweist gleichzeitig aber auch auf die Bender-Zwillinge Sven und Lars.

Bastian Schweinsteiger: Seine DFB-Karriere in Bildern

Die sieht man nämlich regelmäßig bei ihrem Heimatverein, dem TSV Brannenburg. Die ehemaligen Löwen spielen mittlerweile in Dortmund und Leverkusen – also auch nicht mehr wirklich in der Nähe von Brannenburg im Landkreis Rosenheim. Laut "Beinschuss" haben die beiden Silbermedaillen-Gewinner von Olympia sogar für dieses Wochenende ihren Besuch angekündigt. Die Oberaudorfer müssen sich dagegen wohl weiter auf ihren "Fußballgott" Schweinsteiger gedulden.