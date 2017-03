"Entschleunigung ist das Zauberwort" Ostern und Co.: Das denken die Promis über Feiertage

"Entschleunigung ist das Zauberwort"

Dadurch, dass an diesen Tagen alle Geschäfte geschlossen seien, würde es dazu einladen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Im stressigen Filmgeschäft gar nicht mal so einfach. Doch die Schauspielerin weiß mittlerweile, wie sie die Feiertage nutzt, um wieder zu Kräften zu kommen: "Entschleunigung ist das Zauberwort."

Das mag Ulmen-Fernandes noch nicht so ganz gelingen: "Ich erinnere mich an einige Male, an denen ich mit dem Management telefonierend am Strand stand, weil noch dringend ein Vertrag gegengelesen oder ein Pressetext freigegeben werden musste. Das war früher nicht so, aber in Zeiten in denen jeder seine Mails auf dem Handy abrufen kann, wird erwartet, dass Dinge sofort erledigt werden." Umso mehr schätzt sie die Weihnachtszeit, "weil ich genau weiß, auch die anderen arbeiten nicht und ich kann das Handy guten Gewissens zwei Wochen lang komplett ausschalten."

Ähnlich sieht das bei Mario Kotaska (43, "Die Küchenchefs") aus. Der TV-Koch nutzt Feiertage, um zu reflektieren: "Sie sind für mich immer ein Anlass, mal aus einer anderen Perspektive und mit etwas Abstand auf die Geschehnisse des Lebens zu blicken", so Kotaska. Deshalb messe er diesen Tagen eine besondere Bedeutung bei. Und wo verbringt er Feiertage am liebsten? Na wo wohl: zuhause am heimischen Herd.