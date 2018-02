Entschlacken in kurzer Zeit Fasten light mit dem 3-Tage-Detox-Plan

Tag 1

Starten Sie den Tag ganz bewusst. Bleiben Sie nach dem Aufwachen im Bett liegen und fühlen Sie Ihren Körper von den Zehenspitzen bis in den Kopf - das schafft Wachsamkeit und ist der perfekte Beginn der Detox-Kur. Zum Frühstück am besten viel frisches Obst und statt Kaffee Kräutertee trinken. Zum Mittagessen bietet sich ein leckerer Salat an. Nachmittags oder am frühen Abend ist ein ausgiebiger Spaziergang gut, um die Verdauung anzuregen. Alternativ gibt es auch einige Yoga-Übungen, die denselben Effekt haben. Und zur Belohnung gibt es abends eine leckere Suppe - zum Beispiel aus Karotten oder Zucchini. Und immer daran denken: Viel trinken!