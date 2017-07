Entscheidung zum 70. Geburtstag O.J. Simpson: Kommt er dieses Jahr noch frei?

Trotz einer erdrückenden Beweislast und einer nahezu lückenlosen Indizienkette wurde Simpson freigesprochen, was damals in Justizkreisen der USA zu riesigen Entrüstungsstürmen führte. Dennoch war das Urteil unumstößlich: Simpson wurde aus der U-Haft entlassen und galt offiziell als unschuldig. Doch das dortige Rechtssystem hatte noch eine Besonderheit für Simpson übrig.

In Deutschland undenkbar, wurde er drei Jahre später doch verurteilt. Im folgenden Zivilprozess verurteilten die Richter Simpson zu einer Schadensersatz-Zahlung an die Hinterbliebenen in Höhe von 33,5 Millionen US-Dollar. Im Gegensatz zum Strafrecht reicht es im Zivilrecht der USA nämlich aus, wenn die Zweifel an der Schuld nicht überwiegen. Für eine Gefängnisstrafe hingegen dürfen keinerlei begründete Zweifel an der Schuld des Angeklagten bestehen.

Kommt er noch in diesem Jahr frei?

Für Simpson war dies dennoch im Prinzip die Rettung. Er musste sein restliches Leben nicht als Doppelmörder hinter Gittern verbringen. Das Problem: Für die Öffentlichkeit war er ein stigmatisierter Mörder, der keinerlei Berechtigung mehr habe, als Promi im Fernsehen aufzutreten. Der anschließende Abstieg war quasi programmiert.

Lange Jahre wurde es anschließend ruhig um O.J. Simpson, bis ins Jahr 2008. Da wurde er in einem ähnlich spektakulären Fall doch noch zu mindestens 9 und maximal 33 Jahren Haft verurteilt - jedoch nicht wegen der Tötung seiner Ex-Frau und deren Freund. Simpson wurde nachgewiesen, dass er im September 2007 mit Komplizen in Las Vegas zwei Sammler mit Waffengewalt zur Herausgabe von persönlichen Erinnerungsstücken gezwungen hatte.

Seit seiner Verurteilung sitzt O.J. Simpson nun im Lovelock Correctional Center in Nevada und wird dort auch seinen 70. Geburtstag feiern. Dennoch gibt es für den gefallenen Star Grund zur Hoffnung: Noch in diesem Jahr könnte seine Freilassung wegen guter Führung erfolgen, auch wenn eine Berufung im Jahr 2010 noch von den Gerichten abgelehnt wurde. Nun liegt es an ihm, seine letzten Lebensjahre im Gefängnis oder in Freiheit verbringen zu können. Noch in diesem Monat soll eine Entscheidung fallen...

Erfahren Sie in dieser Dokumentation alles über das Leben von O.J. Simpson