Entscheidung im Sommer Gefeilsche um Großmarkthalle: "Rumgeeiere muss aufhören"

Auch die Händler sorgten für Verzögerung

Er verstehe die Ungeduld sehr gut, sagte Markwardt nach einem Treffen mit Vertretern der Händlerschaft am Dienstag. Den Vorwurf, die Stadt habe in den vergangenen acht Jahren nichts getan, wies er zwar zurück. Schließlich hätten nicht zuletzt auch die Händler selbst mit ihren Wünschen den Prozess verzögert. Aber auch er sei mittlerweile ungeduldig, so Markwardt.

Zu den voraussichtlichen Kosten wollte sich Markwardt nicht näher äußern. Sie dürften sich wohl in einem Bereich um die 120 Millionen Euro bewegen. "Wir werden da keine billige Blechschachtel hinstellen. Das können wir dem Viertel nicht antun", so der Kommunalreferent. Die zuletzt kolportierten 180 Millionen seien jedoch absoluter Quatsch.

2018 könnte es losgehen

Die vermeintliche Preissteigerung hatte zuletzt zu Spekulationen geführt, ob die Stadt den Neubau nicht einfach zusammenstreicht. Sollte sich der Stadtrat im Juli aber nun zu dem Projekt bekennen, könnten an der Thalkirchner Straße schon 2018 die ersten Bagger anrücken. Sechs, sieben Jahre später könnte die neue Großmarkthalle fertig sein.

Die Großhändler trauen dem Frieden allerdings noch nicht so recht. Zwar sind die Pläne in Vaterstetten noch äußerst vage. So lange in Sendling aber noch keine Baumaschinen am Werk sind, will sich der Fruchthandelsverband diese Alternative offenhalten. "Ich denke, dass die Gespräche weitergeführt werden", so Vorstandsmitglied Andreas Buchner.