Schindler ist seit 2016 bei den Engländern, nun ist er in der wohl finanzstärksten Liga der Welt angekommen. Zuvor lief Schindler 152 Mal für den TSV 1860 München auf, erzielte in seiner Zeit in München vier Tore. Ein so wichtiges wie jetzt für seinen neuen Arbeitgeber war freilich nicht dabei.