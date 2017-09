Entschädigungsfonds des Freistaats Zu viel Geld auf der Bank: Bayern zahlt 175.000 Euro Strafzinsen

Elvers, Siegel & Co. Blondinen-Wiesn: Promis lassen die Puppen tanzen

Einmal im Jahr ist das Münchner Oktoberfest fest in Blondinen-Hand. Nämlich dann wenn Trend-Hairstylistin und Blond-Expertin Ayse Auth zu ihrer traditionellen "Haarwerk Blond Charity Wiesn" lädt. Am Donnerstag hatte sie zum bereits sechsten Mal 50 Power-Ladies aus Showbiz, Medien, Wirtschaft und Society in die Käfer-Schänke geladen. Motto: Blondinen only!