Enthüllungsbuch liefert Antworten Endlich: Geheimnis um Donald Trumps Frisur gelüftet

US-Talkshow-Moderator Jimmy Fallon (43) hat sie einst verwuscheln dürfen, so manche Windböe rund um den Globus prüfte schon ihre Widerstandsfähigkeit: Die ungewöhnliche Haarpracht von US-Präsident Donald Trump (71, "Great Again!: Wie ich Amerika retten werde") gibt seit vielen Jahren und lange vor seinem Einzug ins Weiße Haus Rätsel auf. Das Buch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" von Autor Michael Wolff (64) scheint das haarige Mysterium nun aber endlich aufzuklären. Das geht aus einem Auszug des Werks hervor, welches der Webseite des "New York Magazine" vorliegt.