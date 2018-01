Enthüllungsbuch "Fire and Fury" Trump geht gegen Bannon vor und will Buch verbieten lassen

Trump: Bannon hat seinen Verstand verloren

Bannon wertet ein Treffen von Trump-Sohn Donald und Schwiegersohn Jared Kushner mit einer russischen Anwältin im Wahlkampf 2016 als "Verrat, unpatriotisch und üblen Mist".

Das Buch "Fire and Fury" ("Feuer und Zorn") soll an diesem Dienstag erscheinen. Die Auszüge sorgen für helle Aufregung in Washington und hatten sofort den Zorn des Präsidenten erregt. Auch am Donnerstag kannten US-Medien kaum ein anderes Thema.

Nach Bannons Äußerungen gegen Donald Junior und andere Vertraute Trumps brach der US-Präsident öffentlich mit seinem einstigen Chefstrategen. "Steve Bannon hat nichts mit mir oder meiner Präsidentschaft zu tun. Als er gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand", ließ er erklären.

Bannon hatte das Weiße Haus im August 2017 verlassen, galt aber bisher weiterhin als Trump-nah. "Ich rede nicht mit ihm", sagte Trump am Donnerstag knapp im Weißen Haus.

Trumps ältester Sohn Donald hatte im Juli 2017 unter Druck zugegeben, sich mit einer russischen Anwältin getroffen zu haben. Von ihr hatte er sich heikle Informationen über die damalige Gegenkandidatin seines Vaters versprochen, die Demokratin Hillary Clinton. Mit im Raum waren auch Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner sowie der damalige Wahlkampfchef Paul Manafort. Donald Junior hatte damals auf das Angebot, sensible Informationen über Clinton zu erhalten, geantwortet: "Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich es."