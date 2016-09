Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka will weiter den Abriss von Hitlers Geburtshaus. Wenn die Enteignung vollzogen ist, soll das Haus ganz verschwinden. Das sei mit Blick auf die internationale Neonazi-Szene wichtig.

Wien - Als Zeichen gegen die internationale Neonazi-Szene möchte der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) das Geburtshaus von Adolf Hitler (1889-1945) in Braunau am Inn abreißen lassen. "Mein Vorschlag liegt klar auf der Hand. Abriss und ein neues Statement. Was immer man dort bauen möchte. Eine Erinnerungsstätte mit Sicherheit nicht", sagte Sobotka der Deutschen Presse-Agentur (dpa).