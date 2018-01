Nicht nur im Piemont hielt frischer Schnee die Einsatzkräfte in Atem. Im Aostatal war gebietsweise die höchste Lawinenwarnstufe 5 verhängt worden. Für Mittwoch wurde sie in der ganzen Region auf 4 gesetzt. Auch in Südtirol war die Lage angespannt: In den Bergen gehe die Hauptgefahr vom frischen Triebschnee aus, weshalb erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3 herrsche, hieß es im Lagebericht.