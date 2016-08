Das Stück basiert auf der italienischen Komödie „Gl‘innamorati“ aus dem 18. Jahrhundert, die Themen sind aber nach wie vor aktuell: So verliebt Eugenia und Fulgenzio auch sind, so oft bekommen sie sich in die Haare. Und ganz nebenbei verhandeln sie in ihren Streitigkeiten die Konflikte einer Gesellschaft im Wandel.