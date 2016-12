England feiert "Flickitarjan" Im Fliegen mit der Hacke: Das Video von Mchitarjans Traumtor

Zwölf Spiele in Serie zu gewinnen, ist in dieser Liga nicht einfach", sagte Chelseas Conte: "Für mich ist es allerdings nur wichtig in Bezug auf die Tabelle. Unsere Position ist jetzt fantastisch. Der Rekord ist nicht wichtig, wenn du am Ende nichts in der Meisterschaft erreichst." Eins hat Chelsea allerdings jetzt schon geschafft: Die Konkurrenten sind in einer Position, in der sie sich eigentlich keine Ausrutscher mehr erlauben dürfen.

"Wenn ein Team zwölf Spiele in Folge gewinnt, ist es egal, ob du sieben oder zehn Punkte dahinter bist", sagte Guardiola, der mit City 3:0 bei Hull City gewann. Die zweite Saisonhälfte sei nun "wie ein Finale", betonte der ehemalige Bayern-Trainer. Das wird es auch für Überraschungsmeister Leicester City - allerdings mit völlig anderen Vorzeichen. Das Team von Claudio Ranieri verlor 0:2 beim FC Everton und steht nur noch drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Mit einer besonderen Aktion protestierten dabei die Leicester-Fans gegen die Drei-Spiele-Sperre ihres Stürmers Jamie Vardy. Rund 30.000 Anhänger setzten sich gegen Everton Masken mit dem Konterfei des Nationalspielers auf. Vardy quittierte die Aktion mit einem Lachen - und tat es den Fans gleich.