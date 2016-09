München - "Ich wurde erstmalig in meinem Leben derart gemobbt, dass ich an psychische Grenzen stieß." So erinnert sich Isabella Müller-Reinhardt an ihre Zeit als Moderatorin bei der BR-Sendung "Blickpunkt Sport". Eine verantwortliche Person habe ihr große Probleme bereitet, wie sie in einem Interview mit dem Online-Medienportal "Meedia" sagte. "Blickpunkt Sport war der größte Fehler meines Lebens", so das Resümee der 41-Jährigen.