Endspurt in Australien Wer wird Dschungelkönig? Das tippen die Ex-Kandidaten

Endspurt in Australien: Am Samstag entscheidet sich zwischen 22.15 und 0.30 Uhr bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL), wer Dschungelkönig 2017 wird. Noch im Rennen sind: Marc Terenzi, Thomas Häßler, Hanka Rackwitz und Florian Wess. Die bereits ausgeschiedenen Kandidaten haben in den Interviews mit spot on news einen eindeutigen Favoriten benannt: Sänger Marc (38). Doch einige setzten auch auf Hanka, Jens und Gina-Lisa. Hier die Tipps im Einzelnen in chronologischer Reihenfolge: