Lesen Sie hier: Lauda - Verstappen "gehört in die Psychiatrie"

Der Grand Prix in Belgien war da eher ein Aufwärmprogramm nach der Sommerpause: Hamilton hatte nach einer Strafe wegen des Wechsels einiger Motorenteile vom Ende des Feldes starten müssen, Rosbergs Triumph war nie gefährdet. Noch neun Punkte trennen den Deutschen im Klassement nun vom führenden Weltmeister.

WINNING NATIONALITIES

🇬🇧 19

🇧🇷 10

🇩🇪 9

🇫🇷 4

🇮🇹 4

🇦🇹 3

🇦🇷 3

🇸🇪 3

🇺🇸 3

🇨🇴 2

🇪🇸 2

🇨🇭 2

🇳🇿 1

🇿🇦 1#ItalianGP #F1FastFact pic.twitter.com/RBlcNbSFVo — Formula 1 (@F1) 31. August 2016

Mit einem Erfolg in Monza, beim letzten Europa-Rennen dieses Jahres, wären die Uhren vor dem Endspurt fast auf Null gestellt. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir noch lange warten müssen, bis wir erfahren, wer am Ende ganz oben steht", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Klarer Favorit trotz des recht engen Punktestandes ist jedoch Hamilton. Sechs der vergangenen acht Rennen hat der Engländer gewonnen. Mit den Motoren-Wechseln in Spa schloss er zudem weitere Sanktionen in diesem Jahr quasi aus und raste dennoch von Startplatz 21 auf Rang drei.

my little princess turned 1yr old yesterday.being a dad has put everything into perspective & shown me what matters! pic.twitter.com/XbIiotm75H — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 31. August 2016

"Die Strafen sind aus dem Weg geräumt, die frischen Motoren einsatzbereit", sagte Hamilton: "Jetzt geht es für mich richtig los." 2014 und 2015 gewann er in Monza, Rosberg dagegen hat nie auf der Hochgeschwindigkeitspiste im Königlichen Park triumphiert.

Auch in diesem Jahr dürften für den Sieg nur die Silberpfeile in Frage kommen, allerdings zeigte sich in Spa eine durchaus "gestärkte Konkurrenz", wie Wolff sagt: "Wenn es so weitergeht, erwartet uns ein unterhaltsamer Saisonendspurt." Der frühe Crash des Ferrari-Duos Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen mit Red-Bull-Youngster Max Verstappen verhinderte in Belgien einen Mehrkampf um das Podest, doch schon Training und Qualifying hatten gezeigt: Mercedes war selbst auf der schnellen Ardennen-Strecke nicht unverwundbar.

Und das Duell Ferrari gegen Red Bull ist mittlerweile eines auf Augenhöhe. Nach Monza bringen die Roten nun ein weiteres Motoren-Update, die viel kritisierte Scuderia muss am Sonntag zumindest aufs Podest fahren - mit Blick auf höhere Ziele bremst Vettel aber die Erwartungen.

"Man kann es nicht verbergen", sagte er dem Corriere della Sera: "Wir sind nicht wettbewerbsfähig genug, um ein Rennen zu gewinnen. Vielleicht müssten wir geduldiger sein." Diese Empfehlung dürfte in Italien allerdings verhallen - seit 2010 warten die Tifosi schon auf einen Heimsieg.