Das Ende einer Horror-Serie? Im Pokal hat es für den TSV 1860 zu einem Sieg gegen den Karlsruher SC gereicht, in der Zweiten Liga kassierten die Löwen zuletzt sechs Pleiten. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 13 Uhr im AZ-Liveticker.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Karlsruher SC: Orlishausen - Valentini, Jordi Figueras, Stoll, Sallahi - Kom, Krebs - Torres, Yann, Stoppelkamp - Diamantakos

TSV 1860: Zimmermann - Perdedaj, Degenek, Mauersberger, Wittek - Liendl - Aigner, Matmour, Adlung, Claasen - Olic

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Das 2:1 am vergangenen Samstag gegen den Karlsruher SC war Balsam für die Löwen-Seele. Der Sprung in die zweite Runde des DFB-Pokals ist geschafft, jetzt gilt es, die schwarze Punktspiel-Serie gegen den KSC zu beenden.

Satte sechs Niederlagen am Stück haben die Sechzger zuletzt kassiert: Die Badener können also getrost als Angstgegner bezeichnet werden. Auch der knappe Pokalerfolg in der Nachspielzeit war ein glücklicher Sieg. "Das interessiert mich nicht", erklärte Trainer Kosta Runjaic, angesprochen auf die Negativ-Bilanz.

Lesen Sie auch: Daniel Bierofka - "Erstliga-Coach? Okay!"

Der Coach wusste allerdings, dass Ex-Löwe Moritz Stoppelkamp und Co. in der Arena zu vielen Möglichkeiten gekommen waren: "Die vielen Chancen des KSC stellen den Spielverlauf etwas auf den Kopf, wir sind trotzdem weitergekommen. Jetzt spielen wir auswärts und wollen versuchen, das Spiel mit einer kompakten Leistung und guten Momenten in der Offensive zu gewinnen."

Lesen Sie auch: Aigner - "Das kann man sich nicht schöner ausmalen"

Die Löwen und der KSC standen sich in der Liga bisher 50 Mal gegenüber, das Pokal-Duell war eine Premiere. Mit dem knappen Erfolg konnten die Sechzger die insgesamt nahezu ausgeglichene Bilanz marginal zu den eigenen Gunsten ausbauen: Jetzt stehen in 51 Spielen 21 Siege, elf Remis und 19 Niederlagen auf dem Konto.

Lesen Sie hier: Mölders fällt gegen den KSC aus

In 25 Vergleichen vor heimischer Kulisse fuhren die Karlsruher allerdings 14 Siege ein (bei fünf Unentschieden und sechs Pleiten). Im Wildparkstadion ist der KSC saisonübergreifend seit zehn Spielen ungeschlagen, verlor in diesem Jahr zu Hause noch kein einziges Spiel (vier Siege, sechs Remis). Die letzte Pleite setzte es am 30. November 2015 gegen den Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig (0:1).