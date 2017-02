"Unser Handeln entspricht der bayerischen Verwaltungspraxis, an die das staatliche Landratsamt gebunden ist. Unsere Mitarbeiter haben hier faktisch keinen Entscheidungsfreiraum", erklärt Landratsamtsprecher Heiko Langer der AZ. So heißt es in dem Papier weiter: "Das Bayerische Staatsministerium des Innern (...) hat Vollzugshinweise erlassen, nach denen Ausländerbehörden angewiesen sind, an Asylbewerber und Geduldete aus sicheren Herkunftsstaaten grundsätzlich keine Beschäftigungserlaubnisse (...) zu erteilen." Das sorgt für Empörung in der SPD, bei den Grünen sowie in der Wirtschaft. Ihre Reaktionen im Überblick.