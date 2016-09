[2] Die CSU will erst im Frühjahr darüber entscheiden, ob sie eine eventuelle Kanzlerkandidatur von Angela Merkel (CDU) unterstützt.

CSU will K-Frage erst im Frühjahr entscheiden

Mecklenburg-Vorpommern

Wahlkampf beendet: Merkel erwartet knappes Ergebnis

[6] Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Sonntag eine Zitterpartie. "Auch dieses Mal wird es wieder ein ganz knappes Rennen", sagte sie beim Wahlkampfabschluss ihres CDU-Heimatverbandes in Bad Doberan.