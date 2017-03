Zu alt, zu langsam?

Bei Manchester United und mit dem kantigen José Mourinho lief es zuletzt nicht wirklich gut für Schweinsteiger. Ein Charaktertest sei das gewesen, sagte Schweinsteiger am Dienstag der New York Times - aber er bereue nichts. "Ich bin nicht wirklich dazu veranlagt, negativ zu denken." Zunächst ein Jahr will er nun in Chicago bleiben und dabei gutes Geld verdienen.

Die Führung seines neuen Clubs, der eher im Mittelfeld der Eastern Conference dümpelt, verspricht sich von dem berühmten Spieler eine Initialzündung für das ganze Team. Aber es gibt auch kritische Stimmen: Schweinsteiger sei alt, langsam, Chicago bräuchte eher auf anderen Positionen Verstärkung.

Debüt bereits am Samstag?

"Niemals", sagt Schweinsteiger selbstbewusst, "niemals habe ich an meinen Qualitäten gezweifelt. Lasst mich zeigen, was ich kann, und ich werde Ergebnisse liefern." Selbst wenn er zuletzt allein habe trainieren müssen - er habe es immer und immer geliebt, einfach aufs Feld zu gehen. Am Ende scheint die Wahrheit schlicht: "Ich bin ein Fußballspieler."

Sein erstes Spiel in der Major League Soccer könnte er nun bereits an diesem Samstag haben, wenn sein Team gegen Montreal Impact spielt. Die MLS unternimmt derzeit einiges, ihren Ruf zu polieren und zu wachsen, auch wenn Fußball im Land des Base- und Basketball nach wie vor nur eine Nebenrolle spielt. Schweinsteiger, der Weltmeister, soll helfen das zu ändern.

Die Erwartungen sind groß. Schon 2014, bei einem Besuch mit dem FC Bayern, habe er die MLS total spannend gefunden, sagt Schweinsteiger. Die Atmosphäre, die Professionalität, "das ist ein richtiges Event". Auch auf Chicago, die Metropole am Lake Michigan mit ihren vielen hochkarätigen Teams in Basketball, Eishockey und Baseball, freue er sich sehr.

Auch privat ein Neuanfang

Angebahnt wurde der Wechsel offensichtlich schon 2016. Fire-Trainer Veljko Paunovic sei nach England gekommen, man habe sich in einem Restaurant getroffen. Dessen Ideen für die Spielanlage, die Ansprüche an das Team: "Paunovic erinnert mich an Pep Guardiola", sagt Schweinsteiger. "Ich war wirklich beeindruckt." Auch privat ist Chicago ein Neuanfang.

Der "Gala" sagt seine Frau Ana Ivanovic, es sei der allererste Besuch in Chicago, und jetzt müsse man erstmal ein Haus finden: "Wir sind schon ganz aufgeregt. Das wird unser erstes richtiges Zuhause." Gerüchte über eine Schwangerschaft kommentierte der Ex-Tennisprofi so: "Meine Karriere war lang und sehr hart. Ich denke, es ist wichtig, dass ich auch eine Zeit für mich selber habe. Aber auf jeden Fall möchte ich in der Zukunft Kinder haben."