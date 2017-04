Damit beträgt der Rückstand auf die Mitkonkurrenten Erzgebirge Aue, 1860 München und Würzburger Kickers drei Spieltage vor Saisonende elf Punkte. Für den FCK ist der Erfolg hingegen ein Riesenschritt Richtung Klassenverbleib.

Für den seit acht Spielen sieglosen KSC ist es der dritte Abstieg in die Drittklassigkeit nach 2000 und 2012. Vor 18 037 Zuschauern im Wildparkstadion traf Kacper Przybylko bereits in der 4. Minute für Lautern. Per Freistoß markierte David Kinsombi in der 35. Minute den Ausgleich.

Den Anschlusstreffer für die "Roten Teufel" machte Sebastian Kerk mit dem Nachschuss eines Foulelfmeters in der 67. Minute klar, Jacques Zoua (87.) machte den Lauterer Sieg perfekt.

Bielefeld verpasst Heimsieg

Auch Arminia Bielefeld konnte im Tabellenkeller keinen Heimsieg einfahren: Trotz Überzahl verpassten sie die drei Punkte in letzter Minute. Die Ostwestfalen kamen gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleiben Tabellenvorletzter.

Dabei mussten die Fürther von der 44. Minute an in Unterzahl spielen, weil Benedikt Kirsch nach einem Foul die Rote Karte sah. Doch die Gastgeber konnten nur vorübergehend davon profitieren: Andreas Voglsammer (50. Minute) sorgte nach der Pause für die Führung, aber in der Nachspielzeit (90.+2) erzielte Serdar Dursun doch noch den Ausgleichstreffer der Gäste.

