Sie waren auch noch der letzte Spieler, der den ehemaligen Hoffenheimer Matheus Biteco bei “Chape” umarmt hat, der nicht mehr unter uns ist. Zu Ihren gemeinsamen Zeiten bei Grêmio Porto Alegre sind Sie eine Referenz für ihn gewesen.

Für seine Karriere, für sein Leben. Er hat früh geheiratet, hatte schon bald ein Kind, eine große Hingabe zum Beruf. Das war der Verlust einer Freundschaft und ist immer noch sehr merkwürdig. Ich bin gespannt, wie das Klima sein wird.

Es hieß mal, dass Sie zu Chapecoense wechseln, um zu helfen. Was war da dran?

Das war eine Sache, die im Internet aufgetaucht ist und einige Medien sind angesprungen. Aber mein Gedanke ist, meine Karriere bei Palmeiras zu beenden. Ich habe ja auch meinen Vertrag hier verlängert.

Palmeiras hat vergangene Saison zum ersten Mal nach 22 Jahren wieder die brasilianische Meisterschaft gewonnen. Fans und Medien in São Paulo spielten verrückt. Waren Sie auch aufgeregt deshalb?

Ehrlich gesagt: Ich habe schon Titel mit Bayern München und Real Madrid gewonnen. Aber je näher es einem Spiel geht und das nächste große Ziel ansteht, habe ich Schwierigkeiten zu schlafen, habe den Titel immer im Kopf, bin aufgewühlt. Das gehört immer dazu.

Ihre Erfahrung und Ihre Fitness helfen da nicht?

Dieser Moment mit Palmeiras ist anders, weil in dem Alter in dem ich diesen erlebe, mit 42 Jahren, die Mehrheit der Spieler schon nicht mehr aktiv ist. Und ich spiele noch immer auf diesem hohen Niveau in einem großen Klub. Das ist für mich etwas Unglaubliches. So eine Meisterschaft mit 20, 25, 29 zu gewinnen, das ist leicht. Aber mit 42, das ist selten.

Sehen Sie in Bezug auf die Struktur Ähnlichkeiten zwischen Palmeiras und RB Leipzig?

Ich würde Palmeiras mit Bayern München vergleichen, weil Palmeiras nun die meisten Meisterschaften in Brasilien gewonnen hat, so wie Bayern in Deutschland. Es ist ein Klub, der einen starken Unterstützer hat. Palmeiras hat sowohl professionell als auch finanziell die beste Struktur unter den brasilianischen Klubs. Man kann auch zwei Mannschaften bilden und immer noch Titel gewinnen.

Verfolgen Sie Bayern noch?

Ja, den FC Bayern und den deutschen Fußball, die Bundesliga wird in Brasilien auf zwei Kanälen übertragen, ESPN und Fox. Am Samstagvormittag oder -mittag, je nach Zeitverschiebung, schaue ich. Ich bin jetzt auch ein paar Tage in München gewesen. Leipzig hat mich sehr überrascht. Das Bayern von heute ist nicht das Bayern des vorvergangenen Jahres.

Ihre Zeit bei Bayern ist fast zehn Jahre her. Welche Erinnerungen haben Sie noch?

Positiv die acht Titel, die ich gewonnen habe. Negativ, mit Felix Magath zusammengearbeitet zu haben. Er war dafür bekannt, in der Vorbereitung verrückte Sachen zu machen, wie Hügel hinauf zu laufen. Und als er zu Bayern kommen sollte, habe ich gedacht: Er wird das doch nicht bei Bayern machen. Aber er hat uns das doppelte Pensum machen lassen.

Das Geheimnis für Ihre lange Profifußball-Karriere sind also nicht Medizinbälle. Dennoch sind Sie für Ihre vorbildliche Einstellung und Ihre körperliche Fitness bekannt.

Normalerweise machen wir im Verein zwei Mal pro Woche Muskeltraining. Aber unter der Woche kann man, wenn man will, fast jeden Tag in den Kraftraum gehen. Ich mache das seit vielen Jahren eine halbe Stunde vor dem Training. In Deutschland habe ich damit angefangen. Bisher hatte ich keine schwere Verletzung, und ich bin seit 22 Jahren im Profifußball.