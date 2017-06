Emotionaler Post zum Tour-Abschluss Ariana Grande beendet ihre Europatournee und dankt ihren Fans

Pop-Star Ariana Grande (23) hat ihre Europa-Tournee am vergangenen Samstag in Turin beendet. Die "Dangerous Woman" -Tour wird durch den Selbstmordanschlag in Manchester, bei dem 22 junge Menschen und der Attentäter ums Leben kamen, als eine der tragischsten und emotionalsten Konzert-Reisen in die Musik-Geschichte eingehen. Mit einem ergreifenden Instagram-Post wandte sich die Sängerin nun an ihre Fans und bedankte sich für all die Liebe, die ihr entgegen gebracht wurde. ("My Everything" von Ariana Grande können Sie hier streamen)