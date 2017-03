Emotionaler Essay Meghan Markle: Menstruation darf kein Tabu-Thema bleiben

Meghan Markle (35, "Suits" ) engagiert sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke. Nicht umsonst ist die Schauspielerin Botschafterin der Organisation World Vision. Als solche durfte die Freundin von Prinz Harry (32) im Januar unter anderem in die indischen Städte Delhi und Mumbai reisen. Die Erfahrungen und Eindrücke, die sie dort gesammelt hat, hat sie jetzt in einem emotionalen Essay für das "Time"-Magazin verarbeitet. Dabei macht sie auf ein ganz bestimmtes Problem aufmerksam, das in der westlichen Welt so gut wie unbekannt ist...