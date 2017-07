Emotionale Botschaft Nach Fehlgeburt: "Big Bang Theory"-Star ist wieder schwanger

Das Glück der erneuten Schwangerschaft sei nun "ein Silberstreif", meint der Serien-Star. "Ich hoffe, all das wird mich auf eine Art zu einer besseren Mutter machen, wenn ich endlich das Kind, das unter meinem Herzen war, in den Armen halte." Auch einen Appell an die Gesellschaft hat Rauch parat: Sie wünscht sich mehr Vorsicht bei Fragen nach Nachwuchsplänen. "Bevor irgendwer von uns eine Frau nach dem Kinderkriegen fragt, lasst uns überlegen: Wir wissen nicht, was sie durchmacht, zu was ihr Körper in der Lage ist, oder was sie persönlich will. Ob eine Frau nun Kinder haben will oder nicht - wenn sie diese Information mitteilen will, wird sie das von selbst tun."