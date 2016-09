"Hitlers Erbe"

Der indische Comedian Aziz Ansari (33, "Das ist das Ende" ) freute sich über seinen ersten Emmy für die Netflix Serie "Master of None" und scherzte in seiner Rede, er habe sich nach langer Überlegung entschieden, zu "Team Trump" zu gehören. Das Ganze trieb er sogar noch auf die Spitze und schlug vor: "Wir sollten alle muslimischen und Spanisch sprechenden Nominierten von der Verleihung ausschließen. Mom und Dad, ihr solltet sofort nach draußen geleitet werden."

Andere waren hingegen gar nicht zu Späßen aufgelegt. Komikerin Jill Soloway (50), die für ihre Serie "Transparent" ausgezeichnet wurde, verglich im Backstage-Bereich Trump in ihrer Wut sogar mit Hitler, wie unter anderem FoxNews berichtete. Außerdem sagte sie: "Er ist ein gefährliches Monster und ich werde ihn jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, als Erben Hitlers benennen."

Rückendeckung für Clinton

Neben diesen direkt an Trump adressierten Attacken sprachen sich einige Gewinner nicht gegen Trump aus, sondern stellten sich einfach hinter seine Kontrahentin Hillary Clinton. "Saturday Night Live"-Star Kate McKinnon (32) dankte Clinton in ihrer Rede. McKinnon gewann den Emmy als beste Nebendarstellerin. In der Comedy-Serie spielte sie mehrfach die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Diese wiederum gratulierte der Schauspielerin via Twitter: "Glückwunsch zu deinem Emmy, Kate. Ich bin auch ein großer Fan von dir."

Schauspieler Courtney B. Vance (58) gehört ebenfalls zu den Clinton-Unterstützern. Seine Dankesrede endete mit den Worten: "Obama raus. Hillary rein." Der 58-Jährige bekam einen Emmy für seine Rolle in "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story".