Gefeiert wurde für den guten Zweck: "Der Erlös heute geht wie in den Vorjahren an die Tribute to Bambi-Stiftung, die Kinder in Not unterstützt. Wir alle hier stehen auf der Sonnenseite des Lebens, deshalb dient dieser Abend wieder dem guten Zweck. Ich freue mich sehr, dass die Damen wieder so fleißig gespendet haben. Insgesamt kamen 10.000 Euro zusammen“, so Ayse Auth.