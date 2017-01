Nach "Der König der Löwen" und "Billy Elliot" will Elton John einen weiteren Film-Blockbuster in einen Broadway-Hit verwandeln: Gemeinsam mit Drehbuchautor Paul Rudnick arbeitet er an einer Musical-Fassung von "Der Teufel trägt Prada". Eine Kinoadaption des Mode-Romans von Lauren Weisberger erschien 2006 mit Meryl Streep und Anne Hathaway in den Hauptrollen - allerdings ohne Gesangseinlagen. "'Der Teufel trägt Prada' für die Musical-Bühne neu zu erfinden, ist wahnsinnig aufregend", freut sich Elton John. "Ich bin ein Riesenfan von Buch und Film, und ein ebenso großer Anhänger der Mode-Welt. Ich kann es kaum erwarten, mich in dieses große Stück Pop-Kultur zu verbeißen". Wann das Stück Premiere feiern soll, ist noch nicht bekannt.