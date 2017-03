Eltern allein zu Haus, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, arte, Die Frau mit Vergangenheit, Drama

Nach zehnjähriger Gefängnisstrafe wird die 30-jährige Céline (Laura Smet) wieder in die Freiheit entlassen, allerdings mit einer Einschränkung: Sie wird weiterhin durch eine elektronische Fußfessel kontrolliert, deren Basisstation im Haus ihrer Mutter Agnès registriert ist, wo sie temporär Unterschlupf findet. Unter dem Pseudonym "Héloïse Landon" will Céline zurück in die Gesellschaft finden und nimmt eine Anstellung auf Probe in einem Hotel an. Jeden Tag kämpft sie mit unfreundlichen Kunden und den Rivalitäten unter Kollegen, aber die junge Frau scheint mit den Herausforderungen zu wachsen.

20:15 Uhr, RTL II, 2 Fast 2 Furious, PS-Action

Der ehemalige Undercover-Cop Brian O'Conner (Paul Walker) und sein alter Freund Roman Pearce (Tyrese Gibson) sollen helfen, den Drogenhändler Carter Verone (Cole Hauser) zu überführen. Im Gegenzug werden ihre Strafakten gelöscht. Mit Hilfe der Undercover-Agentin Monica Fuentes (Eva Mendes) schleusen sich die beiden als Fahrer in Verones Bande ein. Sie sollen eine große Menge Geld für ihn transportieren ohne sich erwischen zu lassen. Hier sind schnelle Autos und ein rasanter Fahrstil gefragt.