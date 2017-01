Ello, diaspora*, Path und Co. Alternativen zu Facebook: Ja, es gibt sie wirklich!

2. Path

Bilder teilen, Bilder tauschen, mit Freunden kommunizieren - das ist die Grundidee hinter der benutzerfreundlichen Plattform Path. Das Projekt des ehemaligen Facebook-Mitbetreibers Dave Morin und des "Napster"-Entwicklers Shawn Fanning erfreut sich vor allem im südostasiatischen Raum großer Beliebtheit und konnte auch in Europa Fuß fassen. In Sachen Datenschutz ist Path allerdings auch kein leuchtendes Vorbild: Im Jahr 2012 wurde das Unternehmen in den USA zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, da persönliche Informationen von Nutzern ungefragt gespeichert wurden.

3. diaspora*

"Eine coole Idee" - diese Worte stammen von niemand Geringerem als Mark Zuckerberg, der den kleinen Konkurrenten 2010 nicht nur adelte, sondern auch finanziell unterstützte. Die Plattform, ein Projekt von vier Mathematikstudenten aus New York, sieht Facebook nicht nur verdammt ähnlich, sondern kommt auch beim Funktionsumfang nah an den Platzhirsch ran. Beiträge und Bilder können mit Freunden geteilt werden und auch eine Kommunikation mittels Echtzeit-Messenger ist möglich.

Der große Vorteil von diaspora*: Die Plattform ist ein dezentrales Open Source-Projekt. Die persönlichen Daten werden also nicht zentral auf einem Server gespeichert, sondern auf sogenannten "Pods", lokalen Servern überall auf der Welt. Mit etwas technischem Know-How können sich User auch ihren eigenen Pod anlegen. Der Werbeslogan "Die soziale Onlinewelt, in der du deine Daten in der Hand hast" ist also nicht nur eine Floskel.

4. EyeEm

Als Facebook im April 2012 die Bilder-Plattform Instagram übernahm, war der Aufschrei in der Community groß. Schließlich gelten seitdem die AGBs des Mutterkonzerns auch für die Tochter. Auf der Suche nach einer Alternative drängt sich EyeEm auf. Das Start-up aus Berlin bietet seinen Nutzern ebenfalls die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten und mit seinen Freunden zu teilen.

Besonderer Clou der Seite ist der "Marktplatz". Dort können User ihre Bilder freiwillig zum Kauf anbieten. EyeEm arbeitet eng mit mehreren Bild-Agenturen zusammen. An einem Verkauf und weiterer Nutzung wird der Urheber des Bildes finanziell beteiligt. Da das Unternehmen deutschen Rechtestandards folgen muss, gelten zudem strenge Datenschutzrichtlinien.

Es gibt also einige ernst zu nehmende Alternativen zu Facebook. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Nützlichkeit eines eines sozialen Netzwerks stark davon abhängt, wie viele Menschen sich darin tummeln. So nutzen allein in Deutschland 28 Millionen Menschen Facebook - weltweit sind es sogar rund 1,8 Milliarden! Path nutzen weltweit rund 30 Millionen Menschen, bei Ello sind es gerade mal ein paar Millionen und bei Diaspora sogar nur 660.000. Instagram-Konkurrent EyeEm bringt es immerhin auf rund 18 Millionen User. Ob man trotz geringer Userzahlen - oder gerade deswegen - Mitglied in einem der Netzwerke wird, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.