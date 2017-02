ELLE Style Awards 2017 Blondie-Star Debbie Harry ist die "Stilikone des Jahres"

Von wegen altes Eisen: US-Sängerin Debbie Harry (71, "French Kissin' in the USA" ) ist am Montagabend zur "Stilikone des Jahres" gekürt worden. Und bei der Preisverleihung der ELLE Style Awards 2017 in London machte sie ihrem Titel alle Ehre, denn langweilig war ihr schräges Outfit sicher nicht: Das inzwischen ergraute frühere Sexsymbol erschien in einem knallrot-braun gemusterten hochtaillierten Hosenanzug mit überlangen Ärmeln. Dazu kombinierte sie eine schwarz-weiße Bluse und Schuhe in derselben Farbkombination.