Nicht nur George (56) und Amal Clooney (39) freuen sich über die Geburt ihrer Zwillinge. Auch die Promiwelt ist entzückt von der frohen Botschaft und zeigt das überschwänglich in den sozialen Medien. US-Moderatorin Ellen DeGeneres (59) zum Beispiel hat sich in Anlehnung an Clooneys Film "Ocean's Eleven" schon einen Spitznamen für die ab jetzt vierköpfige Familie ausgedacht: "Willkommen auf der Welt Ella und Alexander Clooney. Gratulation George und Amal oder wie ich euch ab sofort nenne, Ocean's Four", schrieb sie auf Twitter.