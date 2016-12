Elizabeth Taylor nahm ihr den Mann weg "Singin' in the Rain" und Mega-Skandal: Das Leben von Debbie Reynolds

Nach "Singin' in the Rain" (1952) folgten weitere Publikumserfolge für Reynolds wie "Eine Nacht mit Susanne" (1954) oder "Die zarte Falle" (1955) mit Frank Sinatra. Er und Reynolds wurden Freunde. Sinatra hatte sie auch davor gewarnt, Eddie Fisher das Ja-Wort zu geben, wie die Schauspielerin verriet. Sie heiratete den Sänger 1955 trotzdem, das Paar bekam zwei Kinder, Carrie und Todd. Am Ende der Ehe stand dann aber einer der größten Skandale der Hollywood-Geschichte.

Der große Skandal

Reynolds und Fisher waren sehr gut mit Elizabeth Taylor und Mike Todd befreundet. Nachdem Todd 1958 bei einem Flugzeugabsturz gestorben war, kümmerte sich Eddie Fisher um die junge Witwe. Die beiden wurden ein Paar, Fisher und Reynolds ließen sich 1959 scheiden, die Öffentlichkeit war damals aber auf ihrer Seite. Weitere Filmerfolge wie "Goldgräber-Molly" und eine Oscar-Nominierung folgten. Zudem hatte Reynolds offenbar auch nicht lange Liebeskummer: 1960 heiratete sie den Geschäftsmann Harry Karl. Die Ehe hielt 13 Jahre. Von 1984 bis 1994 war sie zudem mit dem Unternehmer Richard Hamlett verheiratet.

Reynolds war - neben ihrer Wohltätigkeitsarbeit - auch eine leidenschaftliche Sammlerin von wertvollen Erinnerungsstücken aus der Welt Hollywoods: Sie hortete Kleider von Marilyn Monroe oder Judy Garland, besaß einen Hut von Charlie Chaplin. Später stellte sie die Stücke in Las Vegas aus. Dort hatte sie ein Hotel und Casino gekauft. Die Investition war allerdings unrentabel, nach der Scheidung von Hamlett musste Reynolds Insolvenz anmelden. Viele ihrer Sammlerstücke wurden bei Auktionen versteigert.

Nach eher ruhigeren Zeiten in den 1970ern und 1980ern stand Reynolds auch wieder viel vor der Kamera, 1992 war sie unter anderem in "Bodyguard" zu sehen, von 1998 bis 2006 spielte sie eine Rolle in der TV-Serie "Will & Grace", 2013 stand sie noch für "Liberace - Zu viel des Guten ist wundervoll" vor der Kamera.

Privat machte die Schauspielerin reinen Tisch. Nach einer jahrelang angespannten Beziehung zu Carrie Fisher näherten sich Mutter und Tochter wieder an und hatten bis zuletzt ein enges Verhältnis. Und auch mit Elizabeth Taylor soll sich Reynolds ausgesöhnt haben. 2001 drehten die beiden "These Old Broads", das Drehbuch stammte von Carrie Fisher.