Nun ist der Staatsbesuch bis auf Weiteres vom Tisch - nicht zuletzt, weil Trump selbst keine Lust hat, Massendemonstrationen in London zu erleben.

Das Regierungsprogramm, das die Queen verlas, ist ganz und gar vom Brexit überschattet. Acht der 24 Gesetzesvorhaben beziehen sich auf den Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union. Bereiche, die bisher von der EU reguliert und betreut wurden, müssen nun wieder unter britische Jurisdiktion gebracht werden - das reicht von Landbau und Fischerei über nukleare Sicherheit oder Raumfahrt bis zu Außenhandel, Zollbestimmungen und Einwanderung.

Doch ob Theresa May ihr abgespecktes Programm überhaupt umsetzen kann, hängt zur Zeit völlig in der Luft. Denn bisher hat sie keine Mehrheit im Unterhaus. Die Verhandlungen mit der nordirischen Regionalpartei "Democratic Unionist Party" (DUP) zur Duldung ihrer Minderheitsregierung dauern noch an. Erst am Dienstag beklagte die DUP "chaotische Gespräche" und versucht weiterhin, das Maximale an Finanzspritzen für Nordirland herauszuschlagen.

Die DUP spielt auf Zeit und weiß, dass sie die besseren Karten hat. Denn wenn in einer Woche im Unterhaus über das Regierungsprogramm abgestimmt wird, braucht May die Stimmen der zehn DUP-Abgeordneten. Verlöre sie die Abstimmung, käme das einem Misstrauensvotum gleich, und Labour-Chef Jeremy Corbyn wäre an der Reihe, eine Minderheitsregierung zu bilden.

Die Premierministerin und ihre Probleme: May steht sich selbst im Weg

Schäm’ dich!", "Feigling!". Der britischen Premierministerin Theresa May fliegen Beschimpfungen nur so um die Ohren. Als vor einer Woche ein Londoner Hochhaus in Flammen stand, hagelte es Kritik an Mays Verhalten: Viel zu langsam habe sie auf das Unglück reagiert. Labour-Chef Jeremy Corbyn punktete dagegen, weil er sofort Opfer der Brandkatastrophe tröstete.

Tausende Demonstranten machten am Wochenende ihrer Wut auf die Regierung Luft. Viele forderten Mays Rücktritt. Sprechchöre skandierten "Vorwärts, Jeremy Corbyn!". Sie wollen lieber den 68-Jährigen als Premier.

Als vor wenigen Tagen ein Mann mit einem Lieferwagen in eine Gruppe von Muslimen vor einer Moschee raste, war May eine der ersten vor Ort. Sie traf sich mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen. Auch hier Kritik: "Warum bist du denn heute so schnell?", spotteten Passanten.

Egal, was sie tut: May kommt beim Volk einfach nicht so richtig an. Mitgefühl zu zeigen, fällt ihr schwer. Sie hält lieber Distanz.

Viele ihrer Wahlkampfauftritte waren offenbar einstudiert. Daher gaben ihr die Medien den Beinamen "Maybot" – eine Wortschöpfung aus "May" und "Roboter".

Sogar ein direktes TV-Duell mit Corbyn lehnte sie ab. Der Alt-Linke setzt sich konsequent für den Abbau sozialer Ungleichheit ein. Zudem wies er immer wieder auf die Überlastung der Polizei hin, etwa bei der Terrorbekämpfung. May war in ihrer Zeit als Innenministerin für den Abbau des Polizeiapparats mit verantwortlich.

All das hat May in der vorgezogenen Parlamentswahl Stimmen gekostet.

